Супруга мобилизованного не может оформить кредитные каникулы в Екатеринбурге
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге супруга мобилизованного не может оформить обещанные кредитные каникулы. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на женщину.
Мужа екатеринбурженки мобилизовали 27 сентября. После получения повестки они даже не успели зайти к нотариусу, так как мужчину быстро увезли из Екатеринбурга.
У мужчины есть кредитная карта Сбера. Супруга пыталась оформить отсрочку по кредитам. Она предоставила банку свидетельство о браке, справку о мобилизации, паспорт и копию паспорта мужа, а также заполнила необходимые документы. Однако банк потребовал доверенность, которую женщина сейчас получить никак не может.
В пресс-службе Сбера подчеркнули, что свяжутся с екатеринбурженкой, чтобы помочь ей решить проблему.
Мужа екатеринбурженки мобилизовали 27 сентября. После получения повестки они даже не успели зайти к нотариусу, так как мужчину быстро увезли из Екатеринбурга.
У мужчины есть кредитная карта Сбера. Супруга пыталась оформить отсрочку по кредитам. Она предоставила банку свидетельство о браке, справку о мобилизации, паспорт и копию паспорта мужа, а также заполнила необходимые документы. Однако банк потребовал доверенность, которую женщина сейчас получить никак не может.
– Я в тупике, закон о кредитных каникулах не работает, – заявляет женщина.
В пресс-службе Сбера подчеркнули, что свяжутся с екатеринбурженкой, чтобы помочь ей решить проблему.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Мобилизованного многодетного екатеринбуржца с хроническим заболеванием вернули домой
04 октября 2022
04 октября 2022
Екатеринбурженка перевела больше миллиона «целительнице» с надеждой вернуть любовь мужа
08 октября 2022
08 октября 2022
В Екатеринбурге водитель грузовика насмерть сбил женщину
03 октября 2022
03 октября 2022