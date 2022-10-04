Супруга мобилизованного не может оформить кредитные каникулы в Екатеринбурге

– Я в тупике, закон о кредитных каникулах не работает, – заявляет женщина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге супруга мобилизованного не может оформить обещанные кредитные каникулы. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на женщину.Мужа екатеринбурженки мобилизовали 27 сентября. После получения повестки они даже не успели зайти к нотариусу, так как мужчину быстро увезли из Екатеринбурга.У мужчины есть кредитная карта Сбера. Супруга пыталась оформить отсрочку по кредитам. Она предоставила банку свидетельство о браке, справку о мобилизации, паспорт и копию паспорта мужа, а также заполнила необходимые документы. Однако банк потребовал доверенность, которую женщина сейчас получить никак не может.В пресс-службе Сбера подчеркнули, что свяжутся с екатеринбурженкой, чтобы помочь ей решить проблему.