Евгений Куйвашев поучаствовал во встрече президента России с избранными главами регионов

– Поздравляю вас с победой на выборах. Вы показали высокие и убедительные результаты, которые показывают, что граждане доверяют вам, связывают с вами надежды на развитие регионов и волнующих проблем, – заявил президент.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Сегодня, 10 октября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие во встрече президента России с избранными главами регионов. Встреча состоялась в формате видеоконференции.Владимир Путин отметил, что ключевая задача глав субъектов РФ — повышение качества жизни, улучшение социально-экономического положения и создание надежной базы для дальнейшего движения регионов вперед.Напомним, по итогам выборов губернатора Свердловской области, которые прошли 11 сентября, победил Евгений Куйвашев, набрав 65,78% голосов. Явка избирателей составила 28,47%.