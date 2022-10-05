Евгений Куйвашев поучаствовал во встрече президента России с избранными главами регионов
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 10 октября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие во встрече президента России с избранными главами регионов. Встреча состоялась в формате видеоконференции.
Владимир Путин отметил, что ключевая задача глав субъектов РФ — повышение качества жизни, улучшение социально-экономического положения и создание надежной базы для дальнейшего движения регионов вперед.
Напомним, по итогам выборов губернатора Свердловской области, которые прошли 11 сентября, победил Евгений Куйвашев, набрав 65,78% голосов. Явка избирателей составила 28,47%.
– Поздравляю вас с победой на выборах. Вы показали высокие и убедительные результаты, которые показывают, что граждане доверяют вам, связывают с вами надежды на развитие регионов и волнующих проблем, – заявил президент.
Владимир Путин отметил, что ключевая задача глав субъектов РФ — повышение качества жизни, улучшение социально-экономического положения и создание надежной базы для дальнейшего движения регионов вперед.
Напомним, по итогам выборов губернатора Свердловской области, которые прошли 11 сентября, победил Евгений Куйвашев, набрав 65,78% голосов. Явка избирателей составила 28,47%.
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