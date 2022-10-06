В Свердловской области выявили 889 случаев коронавируса за сутки
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 889 человек. Всего в регионе зарегистрировано 530 953 случая COVID-19.
По выздоровлению выписали 841 пациента. Общее число вылечившихся – 509 009.
В регионе не зарегистрировано случаев смерти больных коронавирусом за последние сутки.
По выздоровлению выписали 841 пациента. Общее число вылечившихся – 509 009.
В регионе не зарегистрировано случаев смерти больных коронавирусом за последние сутки.
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