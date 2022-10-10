В Екатеринбурге следователи проверят информацию об избиении школьника

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Следователи проверят сообщение об избиении школьника в Екатеринбурге. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По данным СМИ, ученика седьмого класса школы №27 избила мама его одноклассника, с которым он ранее подрался. Инцидент произошел 30 сентября.Сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства инцидента, опрашивают родителей пострадавшего и очевидцев. Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка.