В Екатеринбурге следователи проверят информацию об избиении школьника
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Следователи проверят сообщение об избиении школьника в Екатеринбурге. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По данным СМИ, ученика седьмого класса школы №27 избила мама его одноклассника, с которым он ранее подрался. Инцидент произошел 30 сентября.
Сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства инцидента, опрашивают родителей пострадавшего и очевидцев. Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка.
По данным СМИ, ученика седьмого класса школы №27 избила мама его одноклассника, с которым он ранее подрался. Инцидент произошел 30 сентября.
Сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства инцидента, опрашивают родителей пострадавшего и очевидцев. Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка.
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