На летних играх Паралимпийцев свердловчане завоевали 12 медалей

– Атмосфера на соревнованиях была торжественная. Организаторы постарались сделать все для комфортного пребывания спортсменов. Наши боролись до конца. Иногда не все получалось, но есть и успехи. Отдельное внимание заслужила наша сборная по футболу, в которой играют люди с церебральным параличом. Команда за три года своего существования смогла выиграть первенство России и занять четвертое место на чемпионате России. В борьбе за бронзу наши спортсмены в матче с командой Владикавказа уступили со счетом 1:7, заняв 4 место, — рассказал директор областного Цента паралимпийской и сурдлимпийской подготовки «Родник» Олег Кульков.

– Формат проведения паралимпийских игр возможно станет традиционным и будет проводиться на постоянной основе. Следующим местом проведения игр может стать Екатеринбург или Нижний Новгород, – рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Спортсмены из Свердловской области завоевали 12 медалей на Международных комплексных спортивных соревнованиях в Сочи «Летние игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"». Из них – шесть золотых, четыре серебряных и две бронзовых.Трое свердловских атлетов стали чемпионами и призерами в соревнованиях по настольному теннису. Владимир Топорков завоевал медали в личном и парном разрядах и миксте. Ветеран тенниса Владимир Аниканов взял бронзу в личном разряде, а теннисиста Ева Куц смогла взять золото и серебро в личном и парном разрядах.В беге на 400 метром золото завоевала Виктория Цепилова, серебряные медали получили Баясхалан Будаев и Арина Филимонова. На дистанции 1500 метров Егор Шаров вознагражден бронзой.Евгений Алифиренко праздновал абсолютную победу в тхэквондо. Вячеслав Емельянцев в плавании на дистанцию 100 метров занял второе место.