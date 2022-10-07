В Екатеринбурге появятся новые полосы для общественного транспорта
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшее время в Екатеринбурге сделают новые полосы для общественного транспорта. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Выделенные для общественного транспорта полосы появятся:
- на обеих сторонах улицы Щербакова – от Павлодарской до Самолетной;
- на четной стороне улицы 8 Марта – от Фрунзе до Щорса;
- на четной стороне улицы Свердлова – от Азина до Челюскинцев;
- на четной стороне улицы Вильгельма де Геннина – от дома N°34 до Павла Шаманова.
Выделенные для общественного транспорта полосы появятся:
- на обеих сторонах улицы Щербакова – от Павлодарской до Самолетной;
- на четной стороне улицы 8 Марта – от Фрунзе до Щорса;
- на четной стороне улицы Свердлова – от Азина до Челюскинцев;
- на четной стороне улицы Вильгельма де Геннина – от дома N°34 до Павла Шаманова.
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