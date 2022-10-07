В Екатеринбурге появятся новые полосы для общественного транспорта

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В ближайшее время в Екатеринбурге сделают новые полосы для общественного транспорта. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Выделенные для общественного транспорта полосы появятся:- на обеих сторонах улицы Щербакова – от Павлодарской до Самолетной;- на четной стороне улицы 8 Марта – от Фрунзе до Щорса;- на четной стороне улицы Свердлова – от Азина до Челюскинцев;- на четной стороне улицы Вильгельма де Геннина – от дома N°34 до Павла Шаманова.