В Свердловской области 10 и 11 октября ожидаются небольшие дожди

17.25 Воскресенье, 9 октября 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области в начале следующей недели, 10 и 11 октября, ожидаются небольшие дожди. Также в понедельник синоптики прогнозируют ветер с порывами до 15 метров в секунду. Погода при этом сохраняется умеренно тёплой.

В понедельник, 10 октября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +3…+8°C, днём +10…+15°C. Ветер западный 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.

В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днём +12…+14°C. Ветер западный 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.

Во вторник, 11 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +4…+9°C, на севере до 0°C. Днём +8…+13°C. Ветер западный 4-9 м/сек.

В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +7…+9°C, днём +11…+13°C. Ветер западный 4-9 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:45 Североуральские спасатели эвакуировали пострадавшую на туристическом маршруте девочку
13:22 Екатеринбурженка обнаружила на одном из заброшенных участков изголодавшихся собак
12:25 Жители Нижнего Тагила жалуются на грязную воду из кранов
11:48 Волонтёры высадили 530 деревьев в лесопарке Екатеринбурга на месте лесных пожаров
10:45 В аварии на трассе «Ольховка – Двуреченск» пострадали четыре человека
10:02 В Верхней Пышме ищут 12-летнего мальчика, пропавшего 7 октября
17:29 Площадь очага тления торфяника под Екатеринбургом снизилась до 6 гектаров
16:52 Власти рассматривают возможности ускорить движение трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой
15:45 В уральской столице заработал центр помощи семьям мобилизованных
15:26 В Екатеринбурге ищут пропавшую при странных обстоятельствах жительницу Химмаша
14:23 В свердловском посёлке объявили карантин после выявленного случая бешенства
13:24 В Первоуральске ищут двух мальчиков, пропавших накануне
12:38 Екатеринбурженка перевела больше миллиона «целительнице» с надеждой вернуть любовь мужа
11:56 Семья погорельцев из Арамиля вынуждена жить в помещении автосервиса
10:52 Екатеринбургское предприятие выплатило работникам более 2 миллионов долга по зарплате
09:49 Власти Екатеринбурга ожидают увеличение числа горожан до 2 миллионов к 2045 году
20:52 На могиле племянницы Столыпина и Лермонтова в Екатеринбурге открыли новый памятник
20:50 Данилу Зверева вспомнят в екатеринбургском саду-музее
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