В Свердловской области 10 и 11 октября ожидаются небольшие дожди
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области в начале следующей недели, 10 и 11 октября, ожидаются небольшие дожди. Также в понедельник синоптики прогнозируют ветер с порывами до 15 метров в секунду. Погода при этом сохраняется умеренно тёплой.
В понедельник, 10 октября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +3…+8°C, днём +10…+15°C. Ветер западный 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днём +12…+14°C. Ветер западный 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 11 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +4…+9°C, на севере до 0°C. Днём +8…+13°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +7…+9°C, днём +11…+13°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 10 октября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +3…+8°C, днём +10…+15°C. Ветер западный 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днём +12…+14°C. Ветер западный 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 11 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +4…+9°C, на севере до 0°C. Днём +8…+13°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +7…+9°C, днём +11…+13°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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