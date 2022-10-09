В Среднеуральске полностью износились очистные сооружения города

16.16 Воскресенье, 9 октября 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Глава «Среднеуральского водопроводно-канализационного хозяйства» (СУВКХ) Сергей Ильясов заявил, что городские очистные сооружения изношены и восстановлению не подлежат. Однако обеспечивать их эксплуатацию придётся ещё полтора-два года до завершения реконструкции. Об этом пишет городская газета «Среднеуральская волна».

«Здесь несколько десятков лет не происходило опорожнения отстойников, образовался метровый слой иловых осадков. Вся иловая часть не работает, насосы не функционируют. Все рабочие мостки, лестницы сгнили, все рабочие зоны опасны для людей. Внутренние сети сгнили, прорехи затыкают тряпками», – приводит слов Ильясова издание.


Он также обратил внимание на проблемы с канализационными насосами. По его словам, их девять, но во всех случаях есть отмечаются разрушение помещений, отсутствие необходимого количества работающих насосов, и отсутствие резерва. С его слов, СУВКХ по возможности восстанавливает их и проводит замену.

Помимо этого, канализационные сети также сильно изношены. Из-за отсутствия регулярной прочистки и критично высокого уровня заиливания происходят подпоры на сетях и изливы стоков на поверхность, пишет газета.

«Нужно учитывать, что диаметры занижены – город вырос, население увеличилось, а сети остались прежними. Мы начали промывку, проводим аварийные работы, ремонтируем колодцы, устанавливаем отсутствующие крышки люков. Ведутся плановые работы по замене двух коллекторов», – сказал Сергей Ильясов.


Известно, что сети и сооружения холодного водоснабжения и водоотведения в Среднеуральске с 2006 года эксплуатировала частная компания ООО «ТВК». В 2022 году арендатор вернул городские сети в муниципалитет. Тогда для эксплуатации и восстановления водопроводно-канализационного хозяйства города создается МУП «СУВКХ».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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