Екатеринбурженка обнаружила на одном из заброшенных участков изголодавшихся собак

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на одном из заброшенных участков в районе Семи ключей местная жительница обнаружила изголодавшихся собак. Со слов местных жителей, хозяева на этом участке не живут, но периодически приезжают и кормят собак. Однако животные выглядят голодными и очень худыми.Об этом екатеринбурженка рассказала сообществу «Инцидент Екатеринбург». Она сообщила, что видела там четырех взрослых собак, у одной из которых были щенки. Также, по словам женщины, после её внимания к животным приехал хозяин и повесил замок. В этот момент он якобы пригрозил прострелить ноги травматом тем, кто сунется на участок.По данным сообщества, зоозащитники намерены обратиться в полицию, так как владелец участка, с их слов, уже написал на активистов заявления по поводу незаконного проникновения на участок.