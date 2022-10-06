Волонтёры высадили 530 деревьев в лесопарке Екатеринбурга на месте лесных пожаров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера в Екатеринбурге в Южном лесопарке команда волонтёров из 24 человек высадила на месте лесных пожаров 530 деревьев. Посадки были организованы движением «Экодозор» совместно с лесничеством.Саженцы добровольцы подготовили сами. Для этого они выкопали молодые сосны на просеке под ЛЭП, так как в том месте растения в любом случае подлежали бы уничтожению.Эти деревья они перевезли и посадили в Южном лесопарке на большой поляне, которая образовалась после лесных пожаров, бушевавших в этом месте в прошлом году и 5 лет назад.Южный лесопарк – крупнейший лесопарк Екатеринбурга площадью 2167 гектаров. Он находится к югу от Нижне-Исетского лесопарка.