Волонтёры высадили 530 деревьев в лесопарке Екатеринбурга на месте лесных пожаров
Общество
Фото: «Экодозор» / Telegram
Вчера в Екатеринбурге в Южном лесопарке команда волонтёров из 24 человек высадила на месте лесных пожаров 530 деревьев. Посадки были организованы движением «Экодозор» совместно с лесничеством.
Саженцы добровольцы подготовили сами. Для этого они выкопали молодые сосны на просеке под ЛЭП, так как в том месте растения в любом случае подлежали бы уничтожению.
Эти деревья они перевезли и посадили в Южном лесопарке на большой поляне, которая образовалась после лесных пожаров, бушевавших в этом месте в прошлом году и 5 лет назад.
Южный лесопарк – крупнейший лесопарк Екатеринбурга площадью 2167 гектаров. Он находится к югу от Нижне-Исетского лесопарка.
Саженцы добровольцы подготовили сами. Для этого они выкопали молодые сосны на просеке под ЛЭП, так как в том месте растения в любом случае подлежали бы уничтожению.
Эти деревья они перевезли и посадили в Южном лесопарке на большой поляне, которая образовалась после лесных пожаров, бушевавших в этом месте в прошлом году и 5 лет назад.
Южный лесопарк – крупнейший лесопарк Екатеринбурга площадью 2167 гектаров. Он находится к югу от Нижне-Исетского лесопарка.
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