Власти рассматривают возможности ускорить движение трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Правительство Свердловской области рассматривает возможности ускорить движение трамваев, курсирующих по маршруту «Верхняя Пышма — Екатеринбург». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.Варианты способа ускорения трамваев обсуждались в ходе совещания в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Один из них – создание «зелёного коридора».Протяженность маршрута составляет 8,6 километра, на котором трамвай делает 14 остановок. Однако значительную часть времени состав стоит на регулируемых перекрестках, поэтому власти рассматривают возможность ускорить движение за счет средств организации дорожного движения и регулировки светофоров. Также планируется вдвое увеличить частоту курсирования «подвозного» автобусного маршрута № 5.«Вместе с этим, специалисты продолжают отлаживать и донастраивать работу трамваев и контактной сети, чтобы свести к нулю возникновение технических проблем и связанных с ними отклонений от расписания», – добавили в ведомстве.