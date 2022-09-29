В уральской столице заработал центр помощи семьям мобилизованных

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге заработал волонтёрский центр помощи семьям мобилизованных «Мы рядом». Он начал свою работу 7 октября. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.Центр создан с целью оказания адресной помощи семьям мобилизованных граждан, а также решения бытовых проблем и ситуаций, с которыми столкнулись близкие и родные люди призывников и добровольцев.«В настоящее время уже набрана команда из 300 добровольцев, волонтёры-операторы работают на линии», – говорится в сообщении мэрии.Утверждается, что запросы на помощь также будут приниматься и через районные военкоматы. Обратиться в центр помощи семьям мобилизованных можно в любой день недели с 09.00 до 18.00 по номеру: +7 (343) 229-04-00. Или телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-6