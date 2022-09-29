В уральской столице заработал центр помощи семьям мобилизованных

15.45 Суббота, 8 октября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге заработал волонтёрский центр помощи семьям мобилизованных «Мы рядом». Он начал свою работу 7 октября. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Центр создан с целью оказания адресной помощи семьям мобилизованных граждан, а также решения бытовых проблем и ситуаций, с которыми столкнулись близкие и родные люди призывников и добровольцев.

«В настоящее время уже набрана команда из 300 добровольцев, волонтёры-операторы работают на линии», – говорится в сообщении мэрии.

Утверждается, что запросы на помощь также будут приниматься и через районные военкоматы. Обратиться в центр помощи семьям мобилизованных можно в любой день недели с 09.00 до 18.00 по номеру: +7 (343) 229-04-00. Или телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-6

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:53 Ребенок перебегал дорогу в Екатеринбурге и попал под колеса машины
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15:51 Сотрудники ГИБДД вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
15:29 Свердловский фонд «Я особенный» поддержал идею об отсрочке от мобилизации для родителей детей с аутизмом
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