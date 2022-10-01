В Екатеринбурге ищут пропавшую при странных обстоятельствах жительницу Химмаша
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Химмаше ищут 47-летнюю Надежду Петину, пропавшую при странных обстоятельствах. По словам родственников женщины, в последний раз она выходила на связь ночью 5 октября. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».
Куда могла исчезнуть екатеринбурженка, её близкие не знают. С их слов, она могла выйти из дома только для того, чтобы дойти до магазина, так как с утра ей нужно было идти на работу.
«У неё даже телефон дома остался и абсолютно все вещи повседневного пользования, без которых она никуда из дома не выходит. Это очень странно. Подобных ситуаций никогда раньше не было замечено за ней», – рассказал сообществу близкий пропавшей женщине человек.
Он также отметил, что с того момент с карточки исчезнувшей горожанки стали списываться деньги в пределах одной тысячи рублей по несколько раз за день. Мужчина уже обратился полицию, там сообщили, что дело на данный момент «на рассмотрении».
Куда могла исчезнуть екатеринбурженка, её близкие не знают. С их слов, она могла выйти из дома только для того, чтобы дойти до магазина, так как с утра ей нужно было идти на работу.
«У неё даже телефон дома остался и абсолютно все вещи повседневного пользования, без которых она никуда из дома не выходит. Это очень странно. Подобных ситуаций никогда раньше не было замечено за ней», – рассказал сообществу близкий пропавшей женщине человек.
Он также отметил, что с того момент с карточки исчезнувшей горожанки стали списываться деньги в пределах одной тысячи рублей по несколько раз за день. Мужчина уже обратился полицию, там сообщили, что дело на данный момент «на рассмотрении».
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