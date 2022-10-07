В свердловском посёлке объявили карантин после выявленного случая бешенства
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в селе Мраморское на территории Полевского округа ввели карантин после выявленного бешенства. Он продлится до 14 ноября. Ветеринары рекомендовали всем хозяевам вакцинировать своих животных. Об этом пишет портал E1.RU.
О произошедшем рассказала местная жительница, дочь которой искусал бродячий кот. По словам женщины, они всей семьей перегоняли индюков из уличного вольера в сарай, чтобы птица на замерзала ночью. В какой-то момент в помещение заскочил чёрный кот с улицы.
После этого, с её слов, кот отпрыгнул от неё и набросился на 7-летнюю дочку. Он укусил девочку в трёх местах и оставил множество царапин. Через некоторое время отцу ребёнка удалось оттащить кота и закрыть его в деревянной будке, что была возле сарая. Позже они привезли его на экспертизу, результаты которой подтвердили у животного бешенство.
И хотя сильнее всего пострадала только младшая дочь прививки поставили всей семье, в том числе и старшей дочери, которой повезло не столкнуться с бешеным котом. В тот день ей оторвало ноготь, и врачи выразили опасение, что вирус мог попасть ей в кровь через ранку, поэтому её тоже вакцинировали.
О произошедшем рассказала местная жительница, дочь которой искусал бродячий кот. По словам женщины, они всей семьей перегоняли индюков из уличного вольера в сарай, чтобы птица на замерзала ночью. В какой-то момент в помещение заскочил чёрный кот с улицы.
«Когда я зашла в комнату, там не было света, я повернулась, кричу, что ничего не видно. И тут мне такой удар в грудь. Я не поняла, что это, но почувствовала шерсть», – приводит слова матери семейства издание.
После этого, с её слов, кот отпрыгнул от неё и набросился на 7-летнюю дочку. Он укусил девочку в трёх местах и оставил множество царапин. Через некоторое время отцу ребёнка удалось оттащить кота и закрыть его в деревянной будке, что была возле сарая. Позже они привезли его на экспертизу, результаты которой подтвердили у животного бешенство.
И хотя сильнее всего пострадала только младшая дочь прививки поставили всей семье, в том числе и старшей дочери, которой повезло не столкнуться с бешеным котом. В тот день ей оторвало ноготь, и врачи выразили опасение, что вирус мог попасть ей в кровь через ранку, поэтому её тоже вакцинировали.
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