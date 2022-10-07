В свердловском посёлке объявили карантин после выявленного случая бешенства

«Когда я зашла в комнату, там не было света, я повернулась, кричу, что ничего не видно. И тут мне такой удар в грудь. Я не поняла, что это, но почувствовала шерсть», – приводит слова матери семейства издание.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в селе Мраморское на территории Полевского округа ввели карантин после выявленного бешенства. Он продлится до 14 ноября. Ветеринары рекомендовали всем хозяевам вакцинировать своих животных. Об этом пишет портал E1.RU.О произошедшем рассказала местная жительница, дочь которой искусал бродячий кот. По словам женщины, они всей семьей перегоняли индюков из уличного вольера в сарай, чтобы птица на замерзала ночью. В какой-то момент в помещение заскочил чёрный кот с улицы.После этого, с её слов, кот отпрыгнул от неё и набросился на 7-летнюю дочку. Он укусил девочку в трёх местах и оставил множество царапин. Через некоторое время отцу ребёнка удалось оттащить кота и закрыть его в деревянной будке, что была возле сарая. Позже они привезли его на экспертизу, результаты которой подтвердили у животного бешенство.И хотя сильнее всего пострадала только младшая дочь прививки поставили всей семье, в том числе и старшей дочери, которой повезло не столкнуться с бешеным котом. В тот день ей оторвало ноготь, и врачи выразили опасение, что вирус мог попасть ей в кровь через ранку, поэтому её тоже вакцинировали.