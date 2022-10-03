Екатеринбургское предприятие выплатило работникам более 2 миллионов долга по зарплате

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге после обращения работников местного предприятия в прокуратуру Ленинского района была полностью выплачена задолженная зарплата на сумму 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В ходе проверки было установлено, что у ООО «Группа Ермак» образовалась задолженность по оплате труда перед 56 работниками за период с марта по июль 2022 года на общую сумму 2,2 миллиона рублей. После выявленных нарушений прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений, а также отношении директора предприятия и возбудила дело об административном правонарушении.«После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения устранены, задолженность по заработной плате перед 56 работниками предприятия погашена в полном объёме», – почеркнули в ведомстве.