На могиле племянницы Столыпина и Лермонтова в Екатеринбурге открыли новый памятник

Факты из биографии Ольги Весёлкиной собравшимся на открытии памятника рассказал историк, сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Николай Неуймин.

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Сегодня 7 октября, на Михайловском кладбище Екатеринбурга состоялось открытие нового памятника на могиле Ольги Весёлкиной – выдающейся жительницы города, о заслугах которой мало кто из горожан знает.Ольга Весёлкина была заметным деятелем в сфере образования как дореволюционной России, так и СССР. В 1909 году она возглавила Московский Александровский женский институт и руководила им до роспуска заведения в 1918 году. Училась в знаменитой Сорбонне, стажировалась по педагогике в университетах Германии и Швейцарии. После революции была назначена на должность помощника заведующего техническим отделом библиотеки Румянцевского музея, в 1920 году сослана в Екатеринбург на три года, но осталась жить в столице Урала добровольно и в 1930-х основала и возглавила кафедру иностранных языков Уральского индустриального института (впоследствии УГТУ-УПИ).По неподтверждённым сведениям, Весёлкина преподавала немецкий язык легендарному разведчику Николаю Кузнецову, однако достоверных подтверждений этому историки найти не могут, в том числе из-за того, что дело Кузнецова засекречено до сих пор.Весёлкина приходилась троюродной племянницей одновременно министру внутренних дел Российской империи Петру Столыпину и поэту Михаилу Лермонтову. В 1910-х годах годах Ольга Весёлкина была председательницей комитета и попечительницей Иверской общины сестер милосердия в Москве, в качестве сестры милосердия была вызвана к смертельно раненому Столыпину в Киев. Отец Ольги Весёлкиной – Михаил Михайлович Весёлкин – занимал во времена Российской империи посты олонецкого, черниговского и херсонского губернатора. Родной брат Ольги Весёлкиной – Михаил Весёлкин – был контр-адмиралом и флигель-адьютантом Николая II.В Екатеринбурге–Свердловске Весёлкина проживала в 1-м профессорском корпусе Втузгородка. Умерла 31 декабря 1949 года, была похоронена на Михайловском кладбище.Прежний памятник на могиле частично разрушился, а земля под ним просела. Восстановление захоронения и установка нового памятника проведены силами «Российского красного креста» и кафедры иностранных языков УрФУ. Глава Благотворительного фонда Мемориал Романовых Илья Коровин в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» заявил, что руководство УрФУ в лице ректора Виктора Кокшарова не проявило активного участия в создании нового памятника выдающейся сотруднице вуза.