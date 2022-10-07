На могиле племянницы Столыпина и Лермонтова в Екатеринбурге открыли новый памятник

Несмотря на заметный вклад Ольги Весёлкиной в становление образования в городе, мало кто из горожан знает о её захоронении в Екатеринбурге

20.52 Пятница, 7 октября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня 7 октября, на Михайловском кладбище Екатеринбурга состоялось открытие нового памятника на могиле Ольги Весёлкиной – выдающейся жительницы города, о заслугах которой мало кто из горожан знает.

Ольга Весёлкина была заметным деятелем в сфере образования как дореволюционной России, так и СССР. В 1909 году она возглавила Московский Александровский женский институт и руководила им до роспуска заведения в 1918 году. Училась в знаменитой Сорбонне, стажировалась по педагогике в университетах Германии и Швейцарии. После революции была назначена на должность помощника заведующего техническим отделом библиотеки Румянцевского музея, в 1920 году сослана в Екатеринбург на три года, но осталась жить в столице Урала добровольно и в 1930-х основала и возглавила кафедру иностранных языков Уральского индустриального института (впоследствии УГТУ-УПИ).


Факты из биографии Ольги Весёлкиной собравшимся на открытии памятника рассказал историк, сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Николай Неуймин.


По неподтверждённым сведениям, Весёлкина преподавала немецкий язык легендарному разведчику Николаю Кузнецову, однако достоверных подтверждений этому историки найти не могут, в том числе из-за того, что дело Кузнецова засекречено до сих пор.

Весёлкина приходилась троюродной племянницей одновременно министру внутренних дел Российской империи Петру Столыпину и поэту Михаилу Лермонтову. В 1910-х годах годах Ольга Весёлкина была председательницей комитета и попечительницей Иверской общины сестер милосердия в Москве, в качестве сестры милосердия была вызвана к смертельно раненому Столыпину в Киев. Отец Ольги Весёлкиной – Михаил Михайлович Весёлкин – занимал во времена Российской империи посты олонецкого, черниговского и херсонского губернатора. Родной брат Ольги Весёлкиной – Михаил Весёлкин – был контр-адмиралом и флигель-адьютантом Николая II.

В Екатеринбурге–Свердловске Весёлкина проживала в 1-м профессорском корпусе Втузгородка. Умерла 31 декабря 1949 года, была похоронена на Михайловском кладбище.



Прежний памятник на могиле частично разрушился, а земля под ним просела. Восстановление захоронения и установка нового памятника проведены силами «Российского красного креста» и кафедры иностранных языков УрФУ. Глава Благотворительного фонда Мемориал Романовых Илья Коровин в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» заявил, что руководство УрФУ в лице ректора Виктора Кокшарова не проявило активного участия в создании нового памятника выдающейся сотруднице вуза.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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