На выходных свердловчан ждет теплая погода
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных будет тепло. Температура воздуха днем ожидается в районе +11°С. Возможен небольшой дождь.
В субботу, 8 октября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +2…+7°С, днем +7…+12°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 7-12 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7°С, днем +9…+11°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 7-12 м/сек.
В воскресенье, 9 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +2…+7°С, днем +9…+14°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +4…+6°С, днем +11…+13°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 8 октября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +2…+7°С, днем +7…+12°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 7-12 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7°С, днем +9…+11°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 7-12 м/сек.
В воскресенье, 9 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +2…+7°С, днем +9…+14°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +4…+6°С, днем +11…+13°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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