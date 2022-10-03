«Ласточка» начнет курсировать из Екатеринбурга в Красноуфимск в октябре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С 17 октября электропоезда «Ласточка» начнут курсировать из Екатеринбурга в Красноуфимск. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.Теперь уральцы смогут добираться из Красноуфимска в Екатеринбург и обратно без пересадки в Дружинино. Время в пути составит 3 часа 20 минут.Две пары скоростных поездов будут ездить утром и вечером. «Ласточка» из Екатеринбурга будет отправляться в 10.27 и 19.37, а из Красноуфимска – в 06.50 и 14.19. Остановки предусмотрены на станциях ВИЗ, «Ревда», «Дружинино», «Бисертский завод», «Уфимка».