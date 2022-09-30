Мобильные пункты вакцинации продолжают работать в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области с 7 по 13 октября вновь будут работать мобильные пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах.
Мобильные пункты вакцинации открыты в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте, Сухом Логу, Ирбите, Каменске-Уральском, Сысерти, Краснотурьинске и поселке Бисерть.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, в пунктах вакцинации можно поставить прививку против гриппа, коронавируса, дифтерии и гепатита В. График их работы опубликован на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Напомним, что желающим поставить прививку необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Мобильные пункты вакцинации открыты в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте, Сухом Логу, Ирбите, Каменске-Уральском, Сысерти, Краснотурьинске и поселке Бисерть.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, в пунктах вакцинации можно поставить прививку против гриппа, коронавируса, дифтерии и гепатита В. График их работы опубликован на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Напомним, что желающим поставить прививку необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
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В свердловских ТЦ продолжают работать мобильные пункты вакцинации
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