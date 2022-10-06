Данилу Зверева вспомнят в екатеринбургском саду-музее

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В воскресенье, 9-го октября, в Музее плодового садоводства Среднего Урала писатель Алексей Ивунин встретиться с любителями уральской истории, чтобы поговорить с ними о Даниле Звереве. В частности, он напомнит, как этот легендарный горнодобытчик стал одном из главных прототипов персонажей бажовских сказов.Данила Кондратьевич Зверев захватил своей жизнью по половинке двух веков — он родился в 1958-м году и прожил до 1938-го года. Большую часть жизни он прожил в родных Колташах, небольшой уральской деревне. Пастух в молодые годы, позже он стал знатоком местных ископаемых и умелым мастером по обработке уральских камней. Переехав после революции в Екатеринбург, Зверев занимался оценкой драгоценных камней и часто консультировал учёных в области минералогии.Писатель и краевед Алексей Ивунин является крупнейшим исследователем жизни и деятельности Данилы Зверева. Об этом знаменитом уральце он написал книгу. Начало встречи с писателем, организатором которой выступает общественное движение «Реальная история» — 13:00. Музей плодового садоводства (он же — Сад Казанцева) расположен в центре Екатеринбурга, по адресу улица Октябрьской революции, 40.