Сотрудники ГИБДД вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Очередные массовые проверки водителей проходят в Екатеринбурге. Рейды проводятся с 7 по 9 октября.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, автолюбителей, лишенных прав или не имеющих такого права.Напомним, что очевидцы пьяного вождения могут сообщить о произошедшем в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.