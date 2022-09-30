Сотрудники ГИБДД вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Очередные массовые проверки водителей проходят в Екатеринбурге. Рейды проводятся с 7 по 9 октября.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, автолюбителей, лишенных прав или не имеющих такого права.
Напомним, что очевидцы пьяного вождения могут сообщить о произошедшем в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, автолюбителей, лишенных прав или не имеющих такого права.
Напомним, что очевидцы пьяного вождения могут сообщить о произошедшем в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
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