Свердловский фонд «Я особенный» поддержал идею об отсрочке от мобилизации для родителей детей с аутизмом

15.29 Пятница, 7 октября 2022
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Свердловский благотворительный фонд «Я особенный» поддержал идею о возможной отсрочке от частичной мобилизации для родителей детей с аутизмом.

Депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова и депутат Госдумы от Калмыкии, врач-хирург Бадма Башанкаев разработали поправки в федеральные законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе». В поправках говорится о возможной отсрочке от мобилизации для родителей детей с расстройством аутистического спектра.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в благотворительном фонде, депутаты опирались на мнение самих родителей и на данные фонда «Я особенный», который больше восьми лет помогает детям с аутизмом.

Сначала с просьбой об отсрочке от мобилизации к депутату Татьяне Дьяконовой обратились родители детей с аутизмом из Липецкой региональной общественной организации «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке». Затем, по запросу депутатов Госдумы, свердловский фонд «Я особенный» подготовил справку о жизни детей с аутизмом в полных и неполных семьях, а также перечислил условия, которые необходимы для успешной реабилитации детей.

Одним из таких условий, как отмечают в фонде, является наличие рядом двух родителей, которые могут обеспечивать ребенка и оплачивать дорогостоящее лечение, помогать друг другу и разделять бытовые и другие обязанности.

Сопоставив потребности родителей детей с аутизмом со справочной информацией, депутаты подготовили проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и ст. 55 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"».

– Предлагается расширить список людей, которые подлежат отсрочке от мобилизации и освобождаются от военных сборов, и включить в него родителей детей с РАС, «при условии нахождения на их иждивении ребёнка-инвалида с расстройствами психологического развития (аутизм), нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постоянном уходе (помощи, надзоре)», – рассказали в благотворительном фонде «Я особенный».


Президент благотворительного фонда «Я особенный» Александрина Хаитова подчеркнула, что семьи, воспитывающие детей с аутизмом, необходимо поддерживать и укреплять, так как они ведут собственную борьбу каждый день, пытаются социализировать ребенка и научить его простейшим навыкам.

– Такая семья выполняет общественно-важную задачу – поскольку она взяла проблему на себя и заботится о ребёнке самостоятельно. Но если она не справится со своей функцией, задача перейдет к государству. В случае же, если с ребенком работают педагоги, если его развивают оба родителя, вкладываются в него, малыш может выйти в норму и жить обычной жизнью. Детей с аутизмом – каждый сотый, и, к сожалению, пока это проблема, которую семьям приходится решать практически в одиночку. Очень важно, чтобы такая семья была полная и сильная, тогда государству будет проще, ему не придётся брать обязанности родителей на себя, – считает Александрина Хаитова.


Поправки в закон отправили на рассмотрение Государственной думы РФ. В ближайшее время вопрос изменений обсудит совет фракции «Единой России».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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