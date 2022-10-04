Авиакомпания FlyOne открывает рейсы из Екатеринбурга в Ереван
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания FlyOne запускает рейсы из Екатеринбурга в Ереван. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе авиакомпании Кольцово.
С 19 октября рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям – на самолетах Airbus A319. Вылет из Екатеринбурга по средам назначен на 06.30, по воскресеньям – на 06.15. Отправление из Еревана в Екатеринбург – по средам и воскресеньям в 01.20.
Отмечается, что ранее авиакомпания FlyOne не осуществляла полеты в екатеринбургский аэропорт Кольцово.
С 19 октября рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям – на самолетах Airbus A319. Вылет из Екатеринбурга по средам назначен на 06.30, по воскресеньям – на 06.15. Отправление из Еревана в Екатеринбург – по средам и воскресеньям в 01.20.
Отмечается, что ранее авиакомпания FlyOne не осуществляла полеты в екатеринбургский аэропорт Кольцово.
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