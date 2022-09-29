В Каменске-Уральском в ноябре закроется автовокзал
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском закрывается автовокзал, откуда отправлялись пригородные автобусы и междугородние рейсы.
Как сообщает местные портал KU66.RU, на билетных кассах появились объявления о прекращении деятельности автовокзала (ООО «АВИС») по предоставлению услуг пассажирам пригородного, междугородного и межрегионального автобусного сообщения с 10 ноября 2022 года.
Первый заместитель главы Каменска-Уральского Дмитрий Башарин заявил в прямом эфире, заявил, что автобусы все равно «как ходили, так и будут ходить».
Как сообщает местные портал KU66.RU, на билетных кассах появились объявления о прекращении деятельности автовокзала (ООО «АВИС») по предоставлению услуг пассажирам пригородного, междугородного и межрегионального автобусного сообщения с 10 ноября 2022 года.
Первый заместитель главы Каменска-Уральского Дмитрий Башарин заявил в прямом эфире, заявил, что автобусы все равно «как ходили, так и будут ходить».
«Идет переговорный процесс совместно с владельцем здания автовокзала, министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, перевозчиками. Задача муниципалитета – обеспечить функционирование автовокзала с соблюдением мер транспортной безопасности», – говорит Дмитрий Башарин.
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