Студенты-психологи УрФУ помогут работе контактного центра по вопросам частичной мобилизации

13.55 Пятница, 7 октября 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Работе контактного центра «122» Свердловской области по вопросам частичной мобилизации будут помогать студенты-психологи старших курсов Уральского федерального университета.

Министерство цифрового развития и связи региона и УрФУ договорились о совместной работе. По словам и.о. министра цифрового развития и связи Свердловской области Михаила Пономарькова, теперь по телефону 122 помимо консультаций по вопросам частичной мобилизации также можно будет получить психологическую поддержку.

Специалисты-психологи будут находиться вместе с операторами. При необходимости они помогут снять эмоциональный заряд или поддержать звонящего.

– С 11 октября к работе контактного центра привлекут волонтеров-студентов старших курсов, которые учатся по образовательным программам «Клиническая психология» и «Социальная работа», а также преподавателей, – рассказала директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк.


Кроме того, волонтеры проведут работу с самими операторами контактного центра, на которых приходится большая нагрузка, в том числе эмоциональная. Для них организуют тренинги по усовершенствованию профессиональных навыков и предупреждению профессионального выгорания.

Напомним, что прием звонков по вопросам частичной мобилизации по линии «122» открыт с 22 сентября. Также в Свердловской области действует горячая линия по нарушениям при частичной мобилизации – 8 (800) 101-91-11.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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