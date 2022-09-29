Студенты-психологи УрФУ помогут работе контактного центра по вопросам частичной мобилизации

– С 11 октября к работе контактного центра привлекут волонтеров-студентов старших курсов, которые учатся по образовательным программам «Клиническая психология» и «Социальная работа», а также преподавателей, – рассказала директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Работе контактного центра «122» Свердловской области по вопросам частичной мобилизации будут помогать студенты-психологи старших курсов Уральского федерального университета.Министерство цифрового развития и связи региона и УрФУ договорились о совместной работе. По словам и.о. министра цифрового развития и связи Свердловской области Михаила Пономарькова, теперь по телефону 122 помимо консультаций по вопросам частичной мобилизации также можно будет получить психологическую поддержку.Специалисты-психологи будут находиться вместе с операторами. При необходимости они помогут снять эмоциональный заряд или поддержать звонящего.Кроме того, волонтеры проведут работу с самими операторами контактного центра, на которых приходится большая нагрузка, в том числе эмоциональная. Для них организуют тренинги по усовершенствованию профессиональных навыков и предупреждению профессионального выгорания.Напомним, что прием звонков по вопросам частичной мобилизации по линии «122» открыт с 22 сентября. Также в Свердловской области действует горячая линия по нарушениям при частичной мобилизации – 8 (800) 101-91-11.