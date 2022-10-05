В Свердловской области выявили 879 новых случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 879 человек. Всего в регионе зарегистрировано 528 296 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 1 284 пациента. Общее число вылечившихся – 505 728.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
По выздоровлению выписали 1 284 пациента. Общее число вылечившихся – 505 728.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Еще 782 жителя Свердловской области заболели коронавирусом
05 октября 2022
05 октября 2022
В Свердловской области подтвердили еще 831 случай коронавируса
06 октября 2022
06 октября 2022
Еще 2 330 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
28 сентября 2022
28 сентября 2022
В Свердловской области подтвердили 1 336 новых случаев коронавируса
30 сентября 2022
30 сентября 2022