В Свердловской области выявили 879 новых случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 879 человек. Всего в регионе зарегистрировано 528 296 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 1 284 пациента. Общее число вылечившихся – 505 728.В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.