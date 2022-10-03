В свердловских колониях за год снизилось число осужденных

– В последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения количества спецконтингента в свердловских колониях, – отмечают в ГУФСИН по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В учреждения ГУФСИН России по Свердловской области, в том числе в следственных изоляторах, сейчас содержатся 19 525 человек. В прошлом году в исправительных учреждениях и СИЗО находилось 20 312 человек.В ведомстве поясняют, что теперь многие осужденные отбывают наказание в исправительных центрах ГУФСИН. В октябре такой центр откроется на предприятии в Верхней Туре. Сейчас в учреждениях ГУФСИН находятся 8 359 осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду.