В свердловских колониях за год снизилось число осужденных
Общество
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
В учреждения ГУФСИН России по Свердловской области, в том числе в следственных изоляторах, сейчас содержатся 19 525 человек. В прошлом году в исправительных учреждениях и СИЗО находилось 20 312 человек.
В ведомстве поясняют, что теперь многие осужденные отбывают наказание в исправительных центрах ГУФСИН. В октябре такой центр откроется на предприятии в Верхней Туре. Сейчас в учреждениях ГУФСИН находятся 8 359 осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду.
– В последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения количества спецконтингента в свердловских колониях, – отмечают в ГУФСИН по Свердловской области.
В ведомстве поясняют, что теперь многие осужденные отбывают наказание в исправительных центрах ГУФСИН. В октябре такой центр откроется на предприятии в Верхней Туре. Сейчас в учреждениях ГУФСИН находятся 8 359 осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду.
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