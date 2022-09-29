Глава Екатеринбурга заявил, что в мэрии работают в основном «бронированные» от мобилизации чиновники

– У нас в основном бронированные ребята. Потому что их работа связана с жизнеобеспечением населения и управлением городским хозяйством. У нас никто не бегает. Ни от военкоматов, никуда. Я категорический противник. Те, кто должен служить и должен быть мобилизован, безусловно, будут мобилизованы, – заявил Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня на Свердловском полигоне состоялось открытие чемпионата России по высокоточной стрельбе. На мероприятие приехал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, взял в руки ружье и впервые высказался о частичной мобилизации, сообщает Е1.RU.На открытии чемпионата Орлов продемонстрировал свои навыки охотника и любителя пострелять по тарелочкам. После этого он высказался о частичной мобилизации и заявил, что большинство чиновников администрации Екатеринбурга «бронированные», так как их работа связана с «жизнеобеспечением населения».Мэр добавил, что сейчас администрация занимается сверкой учетов с военкоматом и отрабатывает мобилизационный отдел.