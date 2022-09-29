Коту с чудом восстановленной челюстью екатеринбургская «Клякса» ищет дом
Общество
Фото: приют для травмированных животных «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Екатеринбургский приют для травмированных бездомных животных «Клякса» после долгого перерыва вновь опубликовал фотографии рыжего кота, который получил кличку Половинкин. Но если первые его «портреты» вызывали неподдельную боль, то новые не могут не порадовать. И не подивиться мастерству ветеринаров.
Будущий Половкин в «Кляксу» попал в тяжелейшем состоянии. Какие-то негодяи стреляли в рыжика. Две пули застряли в теле, одна раздробила нижнюю челюсть. «В клинике Тебенькова сломали весь гениальным ум, как собрать челюсть практически из ничего. И у врачей получилось! Это действительно чудо!», — сообщают из приюта.
После сложнейших операций, после вынужденного «украшения» в виде стоматологической конструкции на восстановленной челюсти, кот вновь обрёл возможность самостоятельно пить и кушать. В «Кляксе» надеются, что обретёт Половинкин и новый дом с любящей семьёй. Но предупреждают, что, желательно, брать его к себе единственным питомцем — всё же кот требует особого внимания. Предложить свою дружбу Половинкину можно по телефону, указанному в телеграм-канале приюта.
Будущий Половкин в «Кляксу» попал в тяжелейшем состоянии. Какие-то негодяи стреляли в рыжика. Две пули застряли в теле, одна раздробила нижнюю челюсть. «В клинике Тебенькова сломали весь гениальным ум, как собрать челюсть практически из ничего. И у врачей получилось! Это действительно чудо!», — сообщают из приюта.
После сложнейших операций, после вынужденного «украшения» в виде стоматологической конструкции на восстановленной челюсти, кот вновь обрёл возможность самостоятельно пить и кушать. В «Кляксе» надеются, что обретёт Половинкин и новый дом с любящей семьёй. Но предупреждают, что, желательно, брать его к себе единственным питомцем — всё же кот требует особого внимания. Предложить свою дружбу Половинкину можно по телефону, указанному в телеграм-канале приюта.
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