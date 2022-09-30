На перекрестке Лучистой – Чемпионов в Екатеринбурге ограничат движение транспорта
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на перекрестке Лучистой – Чемпионов ограничат движения транспорта на три дня – с 18 по 20 октября.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытие необходимо для реконструкции улицы Лучистой. На время перекрытия движения транспорта направят по недавно построенной нечетной стороне Лучистой.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытие необходимо для реконструкции улицы Лучистой. На время перекрытия движения транспорта направят по недавно построенной нечетной стороне Лучистой.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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