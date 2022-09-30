На перекрестке Лучистой – Чемпионов в Екатеринбурге ограничат движение транспорта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке Лучистой – Чемпионов ограничат движения транспорта на три дня – с 18 по 20 октября.Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытие необходимо для реконструкции улицы Лучистой. На время перекрытия движения транспорта направят по недавно построенной нечетной стороне Лучистой.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.