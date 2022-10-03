«Капустной» культуре поучат детей в Музее истории Екатеринбурга
Общество
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
На занятие «Капустки» приглашает маленьких жителей уральской столицы Музей истории Екатеринбурга. Оно пройдёт в следующее воскресенье, 16-го октября в основном зале Музея по улице Карла Либкнехта, 26.
Детям и сопровождающим их родителям расскажут о «капустной» культуре, сформировавшейся на Руси: о том, почему таким ценным продуктом питания стала у нас капуста, какие блюда из неё готовили, какие приметы, связанные с капустой, подмечали. Конечно, вспомнят на занятии всевозможные пословицы и поговорки, в которых упоминается капуста, загадают загадки о ней.
В программу, которая начнётся ровно в полдень, включены хороводы и чаепития. Кроме того, сотрудники музея проведут мастер-класс, в котором научат маленький посетителей правильно рубить капусту при помощи сечки и корыта.
Детям и сопровождающим их родителям расскажут о «капустной» культуре, сформировавшейся на Руси: о том, почему таким ценным продуктом питания стала у нас капуста, какие блюда из неё готовили, какие приметы, связанные с капустой, подмечали. Конечно, вспомнят на занятии всевозможные пословицы и поговорки, в которых упоминается капуста, загадают загадки о ней.
В программу, которая начнётся ровно в полдень, включены хороводы и чаепития. Кроме того, сотрудники музея проведут мастер-класс, в котором научат маленький посетителей правильно рубить капусту при помощи сечки и корыта.
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