«Капустной» культуре поучат детей в Музее истории Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На занятие «Капустки» приглашает маленьких жителей уральской столицы Музей истории Екатеринбурга. Оно пройдёт в следующее воскресенье, 16-го октября в основном зале Музея по улице Карла Либкнехта, 26.Детям и сопровождающим их родителям расскажут о «капустной» культуре, сформировавшейся на Руси: о том, почему таким ценным продуктом питания стала у нас капуста, какие блюда из неё готовили, какие приметы, связанные с капустой, подмечали. Конечно, вспомнят на занятии всевозможные пословицы и поговорки, в которых упоминается капуста, загадают загадки о ней.В программу, которая начнётся ровно в полдень, включены хороводы и чаепития. Кроме того, сотрудники музея проведут мастер-класс, в котором научат маленький посетителей правильно рубить капусту при помощи сечки и корыта.