Кинодокументалисты получили призы Открытого фестиваля «Россия» в Екатеринбурге
Общество
Кадр из фильма «Уральское дерби»
В Екатеринбурге завершился Открытый фестиваль документального кино «Россия». Церемония прощания с фестивалем и вручение призов прошли четверговым вечером в здании бывшего кинотеатра (а теперь — культурного центра) «Салют».
Без лишних слов публикуем списки основных призёров. В разделе документальных кинофильмов картина выглядит следующим образом.
Специальный приз жюри «С юмором о серьезном» — «Монета страны Малави», режиссер Алексей Федорченко.
Приз за операторское мастерство — «Святой Архипелаг», режиссер Сергей Дебижев, оператор Алексей Немов.
Приз за лучший дебют — «Квартет», режиссер Никита Сташкевич.
Приз за лучший короткометражный фильм — «Танго с балалайкой», режиссер Александр Калашников.
Приз за лучший полнометражный фильм — «Живой», режиссер Константин Селин.
В разделе телевизионных документальных фильмов приз достался «Моей большой русской семье» режиссёра Натальи Кадыровой, а специальные призы жюри получили «Театр военных действий» (режиссёр Олег Некишев) и «Александр Аскольдов. Жизнь и судьба» (режиссёр Игорь Калядин).
Главным победителем «России-33» по решению «телевизионного» и «киношного» жюри стала лента «Уральское дерби» Арсения Кайдацкого и Юлии Серьгиной. Его и показали на закрытии фестиваля.
Приз зрительских симпатий достался фильму «НЕрасставание» Натальи Гугуевой. С небольшим отрывом от него в зрительском рейтинге шли «Донбасс. Резервный полк», «Пятьдесят оттенков толерантности» и «Монета страны Малави». Кроме того, различные призы от СМИ, епархии, киноархива достались лентам «Оранжевый мяч», «Донбасс. Резервный полк», «Пятьдесят оттенков толерантности», «Белая земля», «Царь зверей. Возвращение Симбы».
Без лишних слов публикуем списки основных призёров. В разделе документальных кинофильмов картина выглядит следующим образом.
Специальный приз жюри «С юмором о серьезном» — «Монета страны Малави», режиссер Алексей Федорченко.
Приз за операторское мастерство — «Святой Архипелаг», режиссер Сергей Дебижев, оператор Алексей Немов.
Приз за лучший дебют — «Квартет», режиссер Никита Сташкевич.
Приз за лучший короткометражный фильм — «Танго с балалайкой», режиссер Александр Калашников.
Приз за лучший полнометражный фильм — «Живой», режиссер Константин Селин.
В разделе телевизионных документальных фильмов приз достался «Моей большой русской семье» режиссёра Натальи Кадыровой, а специальные призы жюри получили «Театр военных действий» (режиссёр Олег Некишев) и «Александр Аскольдов. Жизнь и судьба» (режиссёр Игорь Калядин).
Главным победителем «России-33» по решению «телевизионного» и «киношного» жюри стала лента «Уральское дерби» Арсения Кайдацкого и Юлии Серьгиной. Его и показали на закрытии фестиваля.
Приз зрительских симпатий достался фильму «НЕрасставание» Натальи Гугуевой. С небольшим отрывом от него в зрительском рейтинге шли «Донбасс. Резервный полк», «Пятьдесят оттенков толерантности» и «Монета страны Малави». Кроме того, различные призы от СМИ, епархии, киноархива достались лентам «Оранжевый мяч», «Донбасс. Резервный полк», «Пятьдесят оттенков толерантности», «Белая земля», «Царь зверей. Возвращение Симбы».
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