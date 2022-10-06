Кинодокументалисты получили призы Открытого фестиваля «Россия» в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершился Открытый фестиваль документального кино «Россия». Церемония прощания с фестивалем и вручение призов прошли четверговым вечером в здании бывшего кинотеатра (а теперь — культурного центра) «Салют».Без лишних слов публикуем списки основных призёров. В разделе документальных кинофильмов картина выглядит следующим образом.Специальный приз жюри «С юмором о серьезном» — «Монета страны Малави», режиссер Алексей Федорченко.Приз за операторское мастерство — «Святой Архипелаг», режиссер Сергей Дебижев, оператор Алексей Немов.Приз за лучший дебют — «Квартет», режиссер Никита Сташкевич.Приз за лучший короткометражный фильм — «Танго с балалайкой», режиссер Александр Калашников.Приз за лучший полнометражный фильм — «Живой», режиссер Константин Селин.В разделе телевизионных документальных фильмов приз достался «Моей большой русской семье» режиссёра Натальи Кадыровой, а специальные призы жюри получили «Театр военных действий» (режиссёр Олег Некишев) и «Александр Аскольдов. Жизнь и судьба» (режиссёр Игорь Калядин).Главным победителем «России-33» по решению «телевизионного» и «киношного» жюри стала лента «Уральское дерби» Арсения Кайдацкого и Юлии Серьгиной. Его и показали на закрытии фестиваля.Приз зрительских симпатий достался фильму «НЕрасставание» Натальи Гугуевой. С небольшим отрывом от него в зрительском рейтинге шли «Донбасс. Резервный полк», «Пятьдесят оттенков толерантности» и «Монета страны Малави». Кроме того, различные призы от СМИ, епархии, киноархива достались лентам «Оранжевый мяч», «Донбасс. Резервный полк», «Пятьдесят оттенков толерантности», «Белая земля», «Царь зверей. Возвращение Симбы».