Среди 139 ошибочно мобилизованных свердловчан оказался отец-одиночка

– Был случай: 21-я неделя беременности у жены четвертым ребенком, а по приказу надо 22 недели. Просили за него, конечно, вернули. У кого-то остался паллиативный ребенок, а в документах он значится как просто инвалид. Вернули всех, – отметила омбудсмен.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости