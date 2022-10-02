Среди 139 ошибочно мобилизованных свердловчан оказался отец-одиночка
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой удалось вернуть домой 139 мужчин, мобилизованных по ошибке. Среди них был отец-одиночка. Об этом омбудсмен сообщила изданию URA.RU.
Как рассказала Татьяна Мерзлякова, самый вопиющий случай мобилизации по ошибке – призыв отца-одиночки. У мужчины год назад умерла жена, у него остался несовершеннолетний сын. В военно-учетный стол не была внесена поправка, и отца забрали, а 11-летнего мальчика оставили на бабушку. К счастью, мужчину удалось вернуть в тот же день.
Еще один запоминающийся, по словам Мерзляковой, случай произошел с многодетным отцом, у которого жена была беременна четвертым ребенком.
Всего удалось помочь и вернуть домой 139 мобилизованных по ошибке, которые обратились на горячую линию.
Как рассказала Татьяна Мерзлякова, самый вопиющий случай мобилизации по ошибке – призыв отца-одиночки. У мужчины год назад умерла жена, у него остался несовершеннолетний сын. В военно-учетный стол не была внесена поправка, и отца забрали, а 11-летнего мальчика оставили на бабушку. К счастью, мужчину удалось вернуть в тот же день.
Еще один запоминающийся, по словам Мерзляковой, случай произошел с многодетным отцом, у которого жена была беременна четвертым ребенком.
– Был случай: 21-я неделя беременности у жены четвертым ребенком, а по приказу надо 22 недели. Просили за него, конечно, вернули. У кого-то остался паллиативный ребенок, а в документах он значится как просто инвалид. Вернули всех, – отметила омбудсмен.
Всего удалось помочь и вернуть домой 139 мобилизованных по ошибке, которые обратились на горячую линию.
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