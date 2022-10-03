В Первоуральске стартовал окружной этап Всероссийского студенческого проекта «Твой ход»

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Окружной этап Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» стартовал в Первоуральске. В течение недели молодежь из шести регионов страны будет развивать студенческую экосистему и защищать проекты.Екатеринбург представляют студенты следующих вузов: УРГЮУ, РАНХИГС, УрГУПС, УрГЭУ, институт МВД УрГАУ, а также учащиеся колледжей. Всего окружной этап проекта «Твой ход» посетят 150 студентов с Упала.Окружной этап разделен на два образовательных заезда. В программу входят: деловые игры, тренинги по коммуникации, мастер классы по проектному мышлению, образовательные лекции, форсайт-сессии по решению проблем студенческого сообщества, экскурсия к крупнейшим работодателям региона.Ключевым моментом станет защита проектов для участников конкурсного трека «Делаю». В нем студенты смогут выиграть премию суммой 1 миллион рублей. Для победы нужно представить проект по улучшению среды университета и его сообщества компетентным экспертам. Приз позволяется потратить на улучшение жилищных условий, получение образования или дальнейшее развитие проекта. В прошлом году премию выиграли 7 студентов из Свердловской области.