В Екатеринбурге начали производить снаряжение для мобилизованных

18.00 Четверг, 6 октября 2022
Общество
Фото: Борис Ярков / све.рф
В Екатеринбурге компания Stich profi начала готовить первую партию комплекта снаряжения для мобилизованных. Амуниция изготавливается на основе тактического снаряжения для силовых структур.

Директор компании Алексей Гольцев рассказал, что сейчас на предприятии ставят выделенный поток производства снаряжения для резервистов. Комплект для новобранца может видоизменяться. Сейчас он включает в себя бронежилет с сертифицированной противоосколочной защитой, панель на автоматные магазины, с возможностью переноски от четырех до восьми автоматных магазинов, гранатные подсумки и аптечку первого эшелона.


Фото: Борис Ярков / све.рф


Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, все изделия, готовящиеся на предприятии, проходят испытания в боевых спецподразделениях. Особо отмечается противоосколочный пакет для бронежилета.

– Бронежилет комплектуется противоосколочным пакетом с высоким показателем защиты. Преимущество жилета – легкий вес. При большой площади защиты, он имеет вес в районе трех килограммов и имеет сертификат государственного образца. Также в него можно установить самодостаточные керамические бронеплиты, – говорит директор компании.



Фото: Борис Ярков / све.рф


Первая партия сейчас проходит финальные испытания перед отправкой мобилизованным.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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