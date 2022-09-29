По улицам Екатеринбурга пойдёт «мистическая» экскурсия
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
До середины октября расписана экскурсия под интригующим названием «Городская мистика в Екатеринбурге». На протяжении двух часов её участникам покажут самые таинственные в городе места.
Подземелья и призраки, легенды Городка чекистов и другие городские легенды подсказали авторам экскурсии её маршрут. Экскурсия «Городская мистика в Екатеринбурге» начинается от памятника Ленина на центральной площади, затем переходит к «подкове» гостиницы «Исеть» и Городку чекистов, перетекает в историческую часть уральской столицы, а заканчивается на улице 8 Марта.
Ближайший «мистический» пеший поход по городу состоится вечером пятницы, 7-го октября. Прогуляться «с призраками» можно будет так же в субботу и в воскресенье. Следующие состоятся 14-го и 15-го октября. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте.
Подземелья и призраки, легенды Городка чекистов и другие городские легенды подсказали авторам экскурсии её маршрут. Экскурсия «Городская мистика в Екатеринбурге» начинается от памятника Ленина на центральной площади, затем переходит к «подкове» гостиницы «Исеть» и Городку чекистов, перетекает в историческую часть уральской столицы, а заканчивается на улице 8 Марта.
Ближайший «мистический» пеший поход по городу состоится вечером пятницы, 7-го октября. Прогуляться «с призраками» можно будет так же в субботу и в воскресенье. Следующие состоятся 14-го и 15-го октября. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте.
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