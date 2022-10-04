Авиакомпания «Уральские авиалинии» завершает возврат денег за отмененные рейсы

«Мы ценим наших клиентов и всегда поможем решить любые спорные моменты. Однако, чтобы ускорить процесс возврата денег, авиакомпания обращается к пассажирам с просьбой проверять папку с нежелательными письмами, не игнорировать электронные письма-запросы специалистов службы поддержки, не удалять и не менять тему письма. И тогда работа по возвратам будет полностью завершена», – отметили в пресс-службе авиакомпании.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» завершает обработку заявлений на возврат денег за рейсы, отмененные в связи с закрытием международного авиасообщения и ограничением на полеты в южные аэропорты России.Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, за девять месяцев деньги за отмененные рейсы вернули уже 51,5 тыс. клиентов. Это составляет 98% обращений от общего количества поступивших заявок (52 343).Сейчас осталось около 2% заявок, по которым ведется работа. Эти оставшиеся заявки обработаны, однако для финального платежа не хватает некоторых данных. Например, нет реквизитов либо они некорректные, нет согласия или неправильно оформлено оно, не указано полностью ФИО или ФИО пассажира не совпадает с ФИО получателя в реквизитах. Также есть случаи, когда оплата билетов проводилась по международной карте, однако теперь нужны реквизиты российской карты.