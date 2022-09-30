Преображенский парк Екатеринбурга засыпали тоннами камней

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не торопитесь пугаться заголовку. Более полутора тысяч тонн камней в Преображенский парк Академического района Екатеринбурга завезли в рамках благоустройства этой территории. К тому же, это не просто какие-то булыжники, а благородный гранит. Из него в восточной части парка выложат таким образом, что эта каменная гряда станет и украшением городского пейзажа и, одновременно, напоминанием об Уральских горах и их природном богатстве.Пока благоустраивается только одна половина Преображенского парка — от улицы Чкалова до улицы Мехренцева. Планируется, что работы здесь завершатся к концу осени. Помимо рассыпания камней заасфальтировали дорожки, установили часть подготовленных скамеек и светодиодные фонари, начали высаживать деревья. До конца октября в парке должны появиться 340 деревьев и 4500 кустарников, а до середины ноября – скамейки и урны, — сообщает портал AkademEKB.Вторую половину Преображенского парка преобразовывать будут в следующем году. Финансирование на работы в парке Академического района выделено из федерального, регионального и местного бюджетов.