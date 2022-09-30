Баскетбольный клуб УГМК проведет первую домашнюю игру в ДИВСе в Екатеринбурге
Общество
Фото: баскетбольный клуб УГМК
Баскетбольный клуб УГМК возвращается в Екатеринбург. Первую домашнюю игру они проведут на обновленном паркете ДИВСа 7 октября в 18:30. Вход будет свободным.
В рамках чемпионата России PARI – Премьер-лиге лисицы сыграют с баскетбольным клубом «Самара». Помимо долгожданной игры будут выступление группы поддержки «Funny fox» и розыгрыш подарков. Гостям советуют приходить пораньше, чтобы успеть на все мероприятия.
В честь открытия нового сезона в социальных сетях БК УГМК также проводится розыгрыш призов.
В рамках чемпионата России PARI – Премьер-лиге лисицы сыграют с баскетбольным клубом «Самара». Помимо долгожданной игры будут выступление группы поддержки «Funny fox» и розыгрыш подарков. Гостям советуют приходить пораньше, чтобы успеть на все мероприятия.
В честь открытия нового сезона в социальных сетях БК УГМК также проводится розыгрыш призов.
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