Баскетбольный клуб УГМК проведет первую домашнюю игру в ДИВСе в Екатеринбурге

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Баскетбольный клуб УГМК возвращается в Екатеринбург. Первую домашнюю игру они проведут на обновленном паркете ДИВСа 7 октября в 18:30. Вход будет свободным.В рамках чемпионата России PARI – Премьер-лиге лисицы сыграют с баскетбольным клубом «Самара». Помимо долгожданной игры будут выступление группы поддержки «Funny fox» и розыгрыш подарков. Гостям советуют приходить пораньше, чтобы успеть на все мероприятия.В честь открытия нового сезона в социальных сетях БК УГМК также проводится розыгрыш призов.