Подросший герой «Денискиных рассказов» встретиться с екатеринбуржцами
Общество
Стоп-кадр видео канала «Культура»
На два дня — 7-ое и 8-ое октября — в Екатеринбург приедет человек, с которого писалась одна из самых популярных среди советской детворы книг. Героем своих «Денискиных рассказов» писатель Виктор Драгунский вывел родного сына Дениса. А он вырос и сам стал писателем.
Две творческие встречи с Денисом Драгунским пройдут в Екатеринбурге в Библиотеке имени Белинского (улица Белинского, 15). В пятницу писатель и сын писателя встретится со взрослыми читателями, с теми, кто рос на его приключениях. А в субботу Денис Драгунский будет готов пообщаться и с юными книголюбами, и их родителями.
Денис Драгунский родился в семье советского писателя в 1950-м году. Собственный сборник рассказов впервые опубликовал в 2008-м году (это был «Произвольный пистолет»). Но ещё ранее писал пьесы и сценарии для кинофильмов (в том числе, для «Удивительных приключений Дениса Кораблёва» и «Клоуна», в котором главную роль исполнил бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский). Книга рассказов Дениса Драгунского «Нет такого слова» вошла в шорт-лист конкурса «Книга года»-2009 в номинации «Проза года».
Две творческие встречи с Денисом Драгунским пройдут в Екатеринбурге в Библиотеке имени Белинского (улица Белинского, 15). В пятницу писатель и сын писателя встретится со взрослыми читателями, с теми, кто рос на его приключениях. А в субботу Денис Драгунский будет готов пообщаться и с юными книголюбами, и их родителями.
Денис Драгунский родился в семье советского писателя в 1950-м году. Собственный сборник рассказов впервые опубликовал в 2008-м году (это был «Произвольный пистолет»). Но ещё ранее писал пьесы и сценарии для кинофильмов (в том числе, для «Удивительных приключений Дениса Кораблёва» и «Клоуна», в котором главную роль исполнил бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский). Книга рассказов Дениса Драгунского «Нет такого слова» вошла в шорт-лист конкурса «Книга года»-2009 в номинации «Проза года».
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