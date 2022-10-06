Подросший герой «Денискиных рассказов» встретиться с екатеринбуржцами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На два дня — 7-ое и 8-ое октября — в Екатеринбург приедет человек, с которого писалась одна из самых популярных среди советской детворы книг. Героем своих «Денискиных рассказов» писатель Виктор Драгунский вывел родного сына Дениса. А он вырос и сам стал писателем.Две творческие встречи с Денисом Драгунским пройдут в Екатеринбурге в Библиотеке имени Белинского (улица Белинского, 15). В пятницу писатель и сын писателя встретится со взрослыми читателями, с теми, кто рос на его приключениях. А в субботу Денис Драгунский будет готов пообщаться и с юными книголюбами, и их родителями.Денис Драгунский родился в семье советского писателя в 1950-м году. Собственный сборник рассказов впервые опубликовал в 2008-м году (это был «Произвольный пистолет»). Но ещё ранее писал пьесы и сценарии для кинофильмов (в том числе, для «Удивительных приключений Дениса Кораблёва» и «Клоуна», в котором главную роль исполнил бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский). Книга рассказов Дениса Драгунского «Нет такого слова» вошла в шорт-лист конкурса «Книга года»-2009 в номинации «Проза года».