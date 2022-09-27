Свердловская область будет участвовать в акции «Час энергосбережения»
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловская область присоединиться к акции «Час энергосбережения» Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче — 2022. В некоторых предприятиях и организациях сегодня, 6 октября, с 18:00 до 19:00 будут отключены оргтехника и осветительные приборы.
Смирнов добавил, что к акции могут присоединиться все желающие. Для этого надо всего на час отключить все бытовые приборы. В акции точно будут участвовать ресурсоснабжающие организации.
– Акция #ВместеЯрче проводится в России с 2016 года. Она направлена на осознание рационального потребления энергоресурсов и привлечение внимания к проблемам энергосбережения, популяризацию применения современных энергоэффективных технологий в быту и на производстве, а также на бережное отношение к энергоресурсам и труду энергетиков», – рассказал и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Смирнов добавил, что к акции могут присоединиться все желающие. Для этого надо всего на час отключить все бытовые приборы. В акции точно будут участвовать ресурсоснабжающие организации.
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