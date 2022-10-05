В Свердловской области подтвердили еще 831 случай коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 831 случай коронавируса за минувшие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 527 417 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 883 пациентов. Общее число вылечившихся – 504 444.
За сутки в области не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
По выздоровлению выписали 883 пациентов. Общее число вылечившихся – 504 444.
За сутки в области не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
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