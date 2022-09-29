Более 9 млрд рублей направят на улучшение экологии Свердловской области

13.24 Четверг, 6 октября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На финансирование региональной госпрограммы по обеспечению безопасного природопользования и развитию лесного хозяйства Свердловской области, которая продлена до 2027 года, направят более 9 миллиардов рублей. Это решение было принято сегодня на заседании правительства области.

4,3 миллиарда рублей будет направленно на развитие лесного хозяйства. Средства пойдут на комплексную систему охраны лесов, приобретение лесопожарной техники, лесовосстановление, формирование запаса семян и выращивание посадочного материала.

Также на развитие водохозяйственного комплекса выделено более 1,4 млрд рублей, из них 1,1 млрд составят расходы на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Помимо этого, в госпрограмме заложены средства на контроль состояния воздуха в городах области, экологический и радиационный мониторинг. Будет продолжаться развитие особо охраняемых природных территорий, экологического туризма и зарыбление водоемов.

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Максим Маркин © Вечерние ведомости
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