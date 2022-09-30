Конкурсная программа «России» закончилась, но фестиваль в Екатеринбурге продолжается
Общество
Кадр из фильма Алексея Федорченко «Монета страны Малави»
В среду, 5-го октября, на экране Дома Кино в Екатеринбурге были показаны последние фильмы конкурсной программы «России». Но сам фестиваль документального кино продолжается ещё и сегодня.
Программа последнего дня фестиваля включает в себя круглый стол, на котором кинодокументалисты и киноведы обсудили, какие профессиональные связи ещё сохранились между бывшими советскими республиками, пресс-конференцию, а также самое главное — вручение призов «лучшим из лучших». «Раздача слонов» начнётся в 19:00 в бывшем кинотеатре «Салют» (то есть, там же, где проходила церемония открытия). По традиции, после церемонии должны показать фильм, который получит главный «российский» приз.
Можно с большой долей уверенности предполагать, что главным призёром «России-33» будет документалка директора Краснодарской киностудии Валерия Тимощенко «Донбасс. Резервный пост». Хотя бы просто в силу злободневности затронутой фильмом темы. Так же можно предположить, что приз зрительских симпатий получит новый документальный фильм уральского кинорежиссёра Алексея Федорченко «Монета страны Малави» — очень уж душевно, с доброй иронией в ней показаны жители села, в котором когда-то родился и рос писатель, режиссёр и актёр Василий Шукшин.
В 2022-м году в конкурсной программе фестиваля документального кино «Россия» были представлены 28 кинофильмов и — отдельно — 21 телевизионный документальный фильм. Фестивальный показы, помимо Екатеринбурга, проходили в других уральских городах — Невьянске, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Ревде и Дегтярске.
Программа последнего дня фестиваля включает в себя круглый стол, на котором кинодокументалисты и киноведы обсудили, какие профессиональные связи ещё сохранились между бывшими советскими республиками, пресс-конференцию, а также самое главное — вручение призов «лучшим из лучших». «Раздача слонов» начнётся в 19:00 в бывшем кинотеатре «Салют» (то есть, там же, где проходила церемония открытия). По традиции, после церемонии должны показать фильм, который получит главный «российский» приз.
Можно с большой долей уверенности предполагать, что главным призёром «России-33» будет документалка директора Краснодарской киностудии Валерия Тимощенко «Донбасс. Резервный пост». Хотя бы просто в силу злободневности затронутой фильмом темы. Так же можно предположить, что приз зрительских симпатий получит новый документальный фильм уральского кинорежиссёра Алексея Федорченко «Монета страны Малави» — очень уж душевно, с доброй иронией в ней показаны жители села, в котором когда-то родился и рос писатель, режиссёр и актёр Василий Шукшин.
В 2022-м году в конкурсной программе фестиваля документального кино «Россия» были представлены 28 кинофильмов и — отдельно — 21 телевизионный документальный фильм. Фестивальный показы, помимо Екатеринбурга, проходили в других уральских городах — Невьянске, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Ревде и Дегтярске.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Фестиваль «Россия» стартует в Екатеринбурге в 33 раз
30 сентября 2022
30 сентября 2022
В Екатеринбурге открылась «Россия»
02 октября 2022
02 октября 2022
Николай Бурляев пояснил, что такое «Культурный фронт России»
02 октября 2022
02 октября 2022
В Камерном театре Екатеринбурга пройдёт фестиваль моноспектаклей
27 сентября 2022
27 сентября 2022