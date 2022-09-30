Конкурсная программа «России» закончилась, но фестиваль в Екатеринбурге продолжается

12.41 Четверг, 6 октября 2022
Общество
Кадр из фильма Алексея Федорченко «Монета страны Малави»
В среду, 5-го октября, на экране Дома Кино в Екатеринбурге были показаны последние фильмы конкурсной программы «России». Но сам фестиваль документального кино продолжается ещё и сегодня.

Программа последнего дня фестиваля включает в себя круглый стол, на котором кинодокументалисты и киноведы обсудили, какие профессиональные связи ещё сохранились между бывшими советскими республиками, пресс-конференцию, а также самое главное — вручение призов «лучшим из лучших». «Раздача слонов» начнётся в 19:00 в бывшем кинотеатре «Салют» (то есть, там же, где проходила церемония открытия). По традиции, после церемонии должны показать фильм, который получит главный «российский» приз.

Можно с большой долей уверенности предполагать, что главным призёром «России-33» будет документалка директора Краснодарской киностудии Валерия Тимощенко «Донбасс. Резервный пост». Хотя бы просто в силу злободневности затронутой фильмом темы. Так же можно предположить, что приз зрительских симпатий получит новый документальный фильм уральского кинорежиссёра Алексея Федорченко «Монета страны Малави» — очень уж душевно, с доброй иронией в ней показаны жители села, в котором когда-то родился и рос писатель, режиссёр и актёр Василий Шукшин.

В 2022-м году в конкурсной программе фестиваля документального кино «Россия» были представлены 28 кинофильмов и — отдельно — 21 телевизионный документальный фильм. Фестивальный показы, помимо Екатеринбурга, проходили в других уральских городах — Невьянске, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Ревде и Дегтярске.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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