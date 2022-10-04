«RusLine» открывает рейсы из Екатеринбурга в Нарьян-Мар
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «RusLine» открывает рейсы из Екатеринбурга в Нарьян-Мар. Полеты будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ100/200.
Рейсы из Екатеринбурга в Нарьян-Мар будут выполняться по вторникам и субботам. Отправление – в 14:10, прибытие – в 16:10. Обратный рейс – Нарьян-Мар – Екатеринбург – по четвергам и воскресеньям. Отправление – в 17:30, а прибытие – в 23:20.
Время в пути составит 3,5 часа. В Сыктывкаре будет выполнена техническая посадка на 1 час.
Рейсы из Екатеринбурга в Нарьян-Мар будут выполняться по вторникам и субботам. Отправление – в 14:10, прибытие – в 16:10. Обратный рейс – Нарьян-Мар – Екатеринбург – по четвергам и воскресеньям. Отправление – в 17:30, а прибытие – в 23:20.
Время в пути составит 3,5 часа. В Сыктывкаре будет выполнена техническая посадка на 1 час.
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