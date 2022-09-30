В Екатеринбурге в экзаменационном подразделении ГИБДД изменили график работы
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В экзаменационном подразделении ГИБДД на улице Чкалова, 1 в Екатеринбурге изменился график работы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Теперь в подразделении ГИБДД, оказывающем услуги по проведение экзаменов на право управления ТС и выдаче водительских удостоверений, посетителей будут принимать по следующему графику:
- вторник – 11.00 - 19.00;
- среда – 9.00 - 17.00;
- четверг – 12.00 - 17.00;
- пятница – 9.00 - 17.00;
- суббота – 9.00 - 17.00.
Понедельник и воскресенье – выходные дни. Записать на нужную услугу можно через портал Госуслуги.
Теперь в подразделении ГИБДД, оказывающем услуги по проведение экзаменов на право управления ТС и выдаче водительских удостоверений, посетителей будут принимать по следующему графику:
- вторник – 11.00 - 19.00;
- среда – 9.00 - 17.00;
- четверг – 12.00 - 17.00;
- пятница – 9.00 - 17.00;
- суббота – 9.00 - 17.00.
Понедельник и воскресенье – выходные дни. Записать на нужную услугу можно через портал Госуслуги.
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