В Екатеринбурге в экзаменационном подразделении ГИБДД изменили график работы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В экзаменационном подразделении ГИБДД на улице Чкалова, 1 в Екатеринбурге изменился график работы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.Теперь в подразделении ГИБДД, оказывающем услуги по проведение экзаменов на право управления ТС и выдаче водительских удостоверений, посетителей будут принимать по следующему графику:- вторник – 11.00 - 19.00;- среда – 9.00 - 17.00;- четверг – 12.00 - 17.00;- пятница – 9.00 - 17.00;- суббота – 9.00 - 17.00.Понедельник и воскресенье – выходные дни. Записать на нужную услугу можно через портал Госуслуги.