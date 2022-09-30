Беларусь станет страной-партнером «Иннопрома-2023», который пройдет в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Страной-партнером Международной промышленной выставки «Иннопром-2023», которая пройдет в Екатеринбурге, станет Республика Беларусь. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпромторга РФ.
Тринадцатая выставка «Иннопром» пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 10 по 13 июля 2023 года. На выставке представят актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов, а также других перспективных направлений промышленности.
В Минпромторге РФ отмечают, что участие Беларуси в качестве страны-партнера на выставке станет дополнительным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя странами.
Тринадцатая выставка «Иннопром» пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 10 по 13 июля 2023 года. На выставке представят актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов, а также других перспективных направлений промышленности.
В Минпромторге РФ отмечают, что участие Беларуси в качестве страны-партнера на выставке станет дополнительным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя странами.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Фестиваль «Россия» стартует в Екатеринбурге в 33 раз
30 сентября 2022
30 сентября 2022
Благоустройство парка «Солнечные аллеи» в Екатеринбурге возобновили
30 сентября 2022
30 сентября 2022
В Свердловской области на 40% повышают взносы на капремонт
01 октября 2022
01 октября 2022
Ярмарка выходного дня вновь пройдет в Екатеринбурге
06 октября 2022
06 октября 2022