Беларусь станет страной-партнером «Иннопрома-2023», который пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Страной-партнером Международной промышленной выставки «Иннопром-2023», которая пройдет в Екатеринбурге, станет Республика Беларусь. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпромторга РФ.Тринадцатая выставка «Иннопром» пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 10 по 13 июля 2023 года. На выставке представят актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов, а также других перспективных направлений промышленности.В Минпромторге РФ отмечают, что участие Беларуси в качестве страны-партнера на выставке станет дополнительным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя странами.