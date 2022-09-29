Ярмарка выходного дня вновь пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Традиционная ярмарка выходного дня пройдет в Екатеринбурге 8 и 9 октября. В связи с этим парковка на площади 1905 года будет закрыта.На ярмарке можно будет приобрести мясные деликатесы, рыбу, овощи, фрукты, молочные продукты, ягоды, орехи, мед и так далее.Автомобильная парковка на площади 1905 года из-за проведения ярмарки будет закрыта с 00.00 субботы до 19.00 воскресенья. Припарковать свой автомобиль можно будет в бесплатном подземном паркинге торгового центра, расположенного по соседству.