«Республику Лодыгина» в Екатеринбурге разрешили застроить

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало акт историко-культурной экспертизы относительно участка в границах улиц Студенческой, Лодыгина, Комсомольской и Курьинского переулка. Это тот самый участок, который пытаются уберечь от точечной застройки жители «Республики Лодыгина».Опубликованный документ фактически разрешает застройку в указанном месте микрорайона Втузгородок. В нём, в частности, говорится, что участок может быть использован под строительство. Таким образом, пал главный бастион на пути застройщика: до появления итогов экспертизы противники появления «клубного дома» (больше похожего на невзрачную 8-этажку сомнительной эстетической ценности) могли ссылаться на то, что строительные работы в этом месте не разрешены.Таким образом, в Екатеринбурге в очередной раз проигнорированы интересы жителей, о которых они активно заявляли не один год. Открытые письма губернатору Свердловской области, министру строительства Свердловской области, мэру Екатеринбурга и другим чиновникам. И оно предсказуемо: в городе и области, администрациями которых руководят два уроженца Тюменской области, сложилась тенденция всеми силами ставить во главу угла сиюминутные интересы застройщиков, даже если их грандиозные планы идут вразрез комплексному развитию городской среды, а то и законам. На протесты же горожан хоть какое-то внимание начинают обращать, похоже, только в том случае, если конфликт вызревает до стадии массовых волнений и прямых столкновений (как это было со сквером на Драме).