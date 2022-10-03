Екатеринбург лишился одной из самых забавных своих достопримечательностей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга заканчиваются ремонтные работы на небольшой площади перед кинотеатром «Заря» (теперь уже бывшим). На эти работы было выделено 2 с половиной миллиона рублей.Хоть в Администрации района о работах говорят, как о проходном ремонте, на самом деле площадка на проспекте Космонавтов довольно сильно преобразится после них. Например, в городе это место было известно, как точка с самой большой концентрацией урн на квадратный метр. Слава об этой забавной достопримечательности даже начинала выходить за пределы города. Но больше такого количества урн там не будет — урежут до разумных пределов. Произойдёт и замена скамеек. Прежде их ставили с прицелом на создание кинотеатра под открытым небом. Проект «не взлетел» и потому скамейки отныне будут стоять не в таком порядке и не в таком количестве.Ремонт площади перед «Зарей» проводился не только потому, что понадобилось заменить асфальт и бордюры, но и из-за многочисленных жалоб местных жителей, которых раздражали частые посиделки допоздна, устраиваемые на этих скамейках молодыми (и не очень) компаниями. Потому площадь решено переоформить таким образом, чтобы она перестала привлекать подобные тусовки.Ремонтные работы подходят к концу и скоро можно будет увидеть, какой же станет обновлённая площадь. Заранее можно сказать одно — каким бы красивым ни стал городской пейзаж в этом месте, его будет неизменно портить фасад старого кинотеатра. Выглядит он обшарпанным, а за его ремонт отвечает не администрация района, а управляющая компания. Ну, возможно, обновлённый вид площади подтолкнёт ответственных к мысли отремонтировать и здание.А на следующий год запланированы чистка фонтана, который появился перед «Зарей» в начале тысячелетия, и дополнительное озеленение территории.